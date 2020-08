Atalanta-PSG, la sicurezza di Neymar: “Mai pensato all’eliminazione, arriveremo in finale”

Il PSG batte l’Atalanta nel recupero e vola in semifinale.

Sul campo dello stadio Da Luz è andata in scena la sfida tra l’Atalanta e il PSG, che si sono affrontati in occasione dei quarti di finale di Champions League: la Dea era passata in vantaggio con la rete di Mario Pasalic, ma nei minuti finali i parigini hanno ribaltato la gara con i gol di Marquinhos e Choupo-Moting, riuscendo così a qualificarsi per la semifinale.

Al termine del match il fuoriclasse del PSG, Neymar, è intervenuto ai microfoni di RMC esprimendo la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto:

“Non ho mai pensato all’eliminazione. Niente mi fermerà dal pensare che andremo in finale. E’ stata dura ma siamo una grande squadra, una famiglia. Era impossibile pensare che saremmo stati eliminati“.