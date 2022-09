Serie B, 5ª giornata: big match tra Palermo e Genoa, il Cagliari di scena a Benevento

Palermo-Genoa apre la 5ª giornata del campionato di Serie B 2022-2023. Sarà l'anticipo tra la compagine rosanero guidata da Eugenio Corini e la formazione rossoblù allenata da Alexander Blessin a dare il via al weekend del torneo cadetto. Il match, in programma alle 20:30 allo stadio "Renzo Barbera", sarà di antipasto alle altre sfide in programma nel fine settimana. Sabato alle 14:00 saranno infatti di scena: Benevento-Cagliari, Cittadella-Frosinone, Como-SudTirol, Cosenza-Bari, Modena-Brescia, Parma-Ternana e Pisa-Reggina. Alle 16:15 sarà invece la volta del posticipo tra Perugia ed Ascoli. A chiudere il quinto turno del torneo cadetto sarà la sfida tra Spal e Venezia, in programma domenica 11 settembre alle 16:15.