Pisa, Pillon su Lucca: “Anche la Serie C offre qualità, Lorenzo ne è l’esempio”

L'ex tecnico di Bari, Chievo, Pescara e Triestina, Giuseppe "Bepi" Pillon, si è espresso sulla parabola professionale dell'ex attaccante del Palermo, Lorenzo Lucca, attuale capocannoniere in Serie B con la maglia del Pisa capolista

La parabola professionale dell'ex Palermo , Lorenzo Lucca , continua ad essere argomento di discussione per gli addetti ai lavori del panorama calcistico nazionale. Il momento magico che vive il bomber del Pisa non è passato inosservato nemmeno agli occhi di un tecnico esperto e navigato come Giuseppe "Bepi" Pillon , ex tecnico di Bari , Chievo , Pescara e Triestina . Nel corso del format di approfondimenti calcistico "Stadio Aperto", in onda sul TMW Radio, l'ex coach di Reggina e Pisa , tra le altre, ha detto la sua sulle potenzialità del centravanti nativo di Moncalieri, attualmente capocannoniere - a quota sei gol - del campionato di Serie B .

"Sorpreso dal Pisa? No, mi è sempre piaciuto come gioca. Ha un allenatore che gioca un bel calcio, propositivo e sempre in avanti per vincere le partite che sia in casa o fuori. Quest'anno raccolgono i frutti del lavoro fatto negli ultimi. Lorenzo Lucca? Bravo chi scopre questo tipo di giocatori ed è l'esempio che, se si guarda e si sa fare la scelta giusta, di giocatori in Serie C ce ne sono. Ottima scelta del Pisa".