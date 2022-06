Palermo, verso la finale col Padova: out Damiani, Baldini e la carta Dall’Oglio…

Il Palermo di Silvio Baldini si appresta ad affrontare il Padova di Massimo Oddo nella finale di ritorno dei playoff di Serie C

"Mentre la città attende con ansia la finale di domenica con il Padova , la squadra di Silvio Baldini cerca di mantenere alta la concentrazione dopo avere vinto per 0- 1 la gara di andata", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" che punta i riflettori sulla finale di ritorno dei playoff di Serie C.

Dopo un lavoro di scarico, nella giornata di ieri è iniziata la vera e propria settimana di preparazione all'appuntamento più importante della stagione. L'ex allenatore di Empoli e Carrarese dovrà fare a meno di Samuele Damiani che ha rimediato un cartellino giallo pesante (vista la diffida) proprio nella gara d'andata contro la compagine di Massimo Oddo. Al suo posto, è corsa a due tra Jacopo Dall'Oglio e Moses Odjer con il primo favorito rispetto al secondo. "Per giocare accanto a De Rose, la scelta di Baldini dovrebbe essere Dall'Oglio, già entrato a gara in corsa allo stadio "Euganeo". Sembra più indietro Odjer, anche se non è da escludere il suo impiego. Il tecnico deciderà, come sempre, in base agli allenamenti di questi giorni", chiosa il noto quotidiano.