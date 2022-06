Palermo, Brunori a caccia di due imprese: dalla Serie B al record di Luca Toni

Il Palermo di Silvio Baldini si appresta a vivere da protagonista la finalissima dei playoff di Serie C contro il Padova di Massimo Oddo

"L'ultima notte per stupire ancora una volta. L'ultimo atto per centrare la promozione e agganciare il re dei marcatori all time in una stagione. Matteo Brunori è a un passo dalla Serie B e a due da Luca Toni", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i propri riflettori sulla finalissima dei playoff di Serie C tra Palermo e Padova.

L'attaccante di proprietà della Juventus ha realizzato 28 gol in campionato, entrando di diritto nella storia del club di viale del fante come miglior secondo marcatore in stagione singola alla pari con Radice nella stagione 1931-32 in Serie B. Il record di Luca Toni è a due lunghezze di distanza e Brunori tenterà di agguantarlo nella finale playoff di ritorno contro il Padova. "La particolarità è che entrambi i cannonieri del passato hanno chiuso la stagione con una promozione. L'obiettivo che Matteo ha fisso in mente e che potrebbe replicare", si legge.

Il futuro del bomber italobrasiliano è ancora tutto da scrivere, con la fine della stagione alle porte e col conseguente ritorno in bianconero. Su di lui c'è già l'interesse di diversi club di Serie A e Serie B che stanno alla finestra in attesa di capire le intenzioni del Palermo, dello stesso Brunori e della Juventus. "L'attaccante ha ancora un notte da vivere da eroe, un appuntamento doppio con la storia da non fallire. Perché una vittoria, domenica, con una doppietta di Brunori sarebbe qualcosa da raccontare ai figli e ai nipoti. E lui di doppiette in campionato ne realizzate già quattro. E visto che all'andata è rimasto a secco, perché non pensare che possa accadere?", chiosa il noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport".