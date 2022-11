LE PAGELLE DI PALERMO-VENEZIA 0-1. I rosa cadono al Barbera contro l’ultima in classifica

Cosenza, Italia - calcio Cosenza vs Palermo - Campionato di calcio Serie BKT 2022/2023 Stadio San Vito Marulla. Nella foto: Ales Mateju November 12, 2022 Cosenza, Italy - sport, soccer - Cosenza vs Palermo - Italian Football Championship League BKT 2022/2023 - San Vito-Marulla stadium. In the pic: Ales Mateju

Soffre la rapidità e la fisicità degli avversari facendoli passare con troppa facilità, nella ripresa sale di intensità e si inserisce tra le linee con qualche buon lancio in verticale per gli attaccanti dalla corsia esterna. Nei minuti finali segna un gol con un tiro che per poco non rompe la traversa, ma che il VAR annulla per un fuorigioco millimetrico di Soleri. DEVETAK (dal 90') S.V.