LE PAGELLE DI PALERMO-PADOVA 1-0. È pandemonio al Barbera, il Palermo torna in Serie B

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo batte il Padova 1-0 davanti a un Barbera esaurito in ogni ordine di posto e torna meritatamente in B dopo un calvario durato tre interminabili anni. Mattatore della serata il solito Brunori, ma i meriti vanno a tutta la squadra per il carattere e le grandi prestazioni espresse in questi playoff.

MASSOLO 7,5

Non deve compiere straordinari ma risponde sempre presente quando chiamato in causa, in particolare nelle uscite alte. La Serie B è passata in gran parte dai suoi guantoni.

BUTTARO 8

Sicuro come non mai, gioca come un veterano e svetta più in alto di tutti frustrando la manovra offensiva del Padova che si scontra contro un muro ogni volta che attacca dal suo lato.

LANCINI 7

Becca un giallo dopo pochi minuti ma disputa ugualmente una prestazione maiuscola. PERROTTA (dal 45') 7 in linea col resto della difesa, soffre pochissimo e ha un altro passo rispetto agli avversari.

MARCONI 8

Padrone della retroguardia, legge in anticipo i movimenti degli avversari e oggi è almeno due spanne sopra gli avversari.

GIRON 7

Attacca gli spazi ma soprattutto difende con intelligenza chiudendo tutte le diagonali sulla fascia con l'aiuto di Floriano.