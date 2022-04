LE PAGELLE DI PALERMO-AZ PICERNO 4-0. Brunori trascina e Soleri incanta con un gioiello da centrocampo

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo travolge il Picerno per 4-0 grazie alla doppietta di Brunori, al gol di Floriano e al gioiello di Soleri da centrocampo. Oggi i rosa sono sembrati di un'altra categoria, ma adesso bisogna mantenere i piedi per terra e lavorare a testa bassa per non rischiare di vanificare tutto già dalla sfida diretta di sabato prossimo (14:30) in casa del Monopoli.

PELAGOTTI S.V.

Cerca di tenere alta la concentrazione per tutta la gara pur ricevendo un solo tiro verso la porta che respinge in due tempi.

ACCARDI 6,5

La catena di destra funziona alla perfezione con lui e Valente che si alternano in avanti rifiatando quando non chiamati in causa. Impeccabile anche in fase difensiva, ma gli avversari hanno fatto poco per metterlo in difficoltà.

LANCINI 6

I rosa si muovono bene in fase difensiva impedendo agli avversari di attaccare dal centro, e Lancini non deve fare altro che dirigere la linea della retroguardia e spazzare i palloni che arrivano dalle sue parti.

MARCONI 6

Come Lancini, si muove molto in difesa e chiude le diagonali impedendo agli avversari di sfondare. Commette un solo errore forse per eccesso di sicurezza sull'1-0, ma oggi va bene così.

GIRON 6,5

Bravo in fase difensiva dove concede pochissimo a Di Dio e Setola che alternativamente si spostano sulla fascia per sfondare, in avanti invece si vede poco, o comunque è poco concreto, ma ha il grande merito di fare l'assist per Brunori nell'1-0.