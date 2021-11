Calcio, follia in Brasile: var distrutta da tifosi del Gremio dopo un gol annullato

Scene di ordinaria follia al termine della sfida tra Gremio e Palmeiras, con i tifosi di casa che al termine del match hanno deciso di distruggere il monitor del var dopo un rigore che era stato annullato grazie all'utilizzo della tecnologia

Il campionato brasiliano è uno dei più accesi del mondo. Al suo interno hanno modo di esprimersi giocatori di grande talento, che con il calcio spesso cercano di fare fortuna, dopo aver trascorso un infanzia difficile in povertà. Le tifoserie vivono le partite in grande apprensione sperando sempre che la propria squadra possa avere la meglio, e alle volte, quando questo non succede gli animi si scaldano a dismisura.

Nella sfida tra Gremio e Palmeiras vinta dagli ospiti per 3-1, i tifosi di casa al termine del match si sono resi protagonisti di un gesto estremo, in seguito a un gol annullato grazie all'utilizzo della tecnologia. I supporters del Gremio dopo il fischio finale hanno invaso il terreno di gioco, hanno raggiunto il monitor del var, scagliandocisi contro e distruggendolo con estrema foga e rabbia. Un gesto che ha colpito l'intero mondo del calcio, con il campionato brasiliano che non è nuovo a scene di questo tipo, anche se in questa circostanza le conseguenze potrebbero essere pesanti, con il Gremio che rischierebbe grosso con le immagini che sono al vaglio degli inquirenti per capire meglio quanto accaduto.