Prima Pagina, Tuttosport: “Vlahovic, Premier o Juve! Miracolo Mancini”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di "Tuttosport"

“Vlahovic, Premier o Juve!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Inchiesta fra gli operatori di mercato: sul bomber viola piombano City, Liverpool, Tottenham e il Newcastle grazie ai milioni sauditi. Ma Dusan è intrigato dall’interessamento dei bianconeri. E l’ultima parola spetterà soltanto a lui. Corini: ‘Tonali stella in Qatar. È una fortuna oggi per il Milan e domani per l’Italia’. Inter, in difesa a gennaio c’è Izzo. Inzaghi chiede rinforzi per il reparto arretrato. Toro: ‘Belotti insegue le Coppe’. Ferrante: ‘Sogna di essere protagonista in Europa’. Miracolo Mancini. Italia campione d’Europa nonostante in A gli italiani siano solo il 34%. E oggi la Nazionale va a caccia del 3° posto in Nations League contro il Belgio senza Lukaku. Raspadori titolare. Stasera finale Francia-Spagna, Rabiot ko: positivo al Covid”.