Prima Pagina, Tuttosport: “Vlahovic nuovo Lewa. Inter, via in 11?”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Vlahovic nuovo Lewa”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Ribery esclusivo: ‘Dusan ha la stessa mentalità di Lewandowski, se continua a lavorare così può imitarlo. In passato sono stato vicino alla Juve. Per lo scudetto dico Milan, la mia Salernitana si salverà’. Inter, una squadra in bilico. Via in 11? Vidal, Sanchez, Vecino e Kolarov in partenza: per gli altri diventa decisivo il finale di stagione. Toro-Milan, Bremer: ‘Così fermo il Diavolo’. Il centrale gioca il big match: ‘Ibra? Va anticipato. Meglio la difesa a 3’. Milan, nuovo sponsor da 45 milioni. Addio, Mascetti”. Infine, in taglio alto: “Sempre EuroDea. Roma, incubo norvegese. L’Atalanta sfiora il colpo a Lipsia nell’andata dei quarti di Europa League: fantastico gol di Muriel, autorete di Zappacosta. Musso para un rigore, due pali per parte. Conference: giallorossi ribaltati a Bodo”.