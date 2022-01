Prima Pagina, Tuttosport: “Vlahovic nuovo CR7. Inter, non solo Dybala. Scamacca…”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Vlahovic nuovo CR7”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport” oggi in edicola. “Per il bomber serbo è pronta la maglia numero sette, se non parte Morata. E la Juve continua a irrobustire la linea verde della rosa per centrare l’obiettivo Champions. Inter, non solo Dybala. Scamacca: via libera! I nerazzurri rispondono alla Juve: controllano la situazione sulla Joya e lavorano col Sassuolo. L’ironia di Mancini: ‘Disperati noi? Come all’Euro…”. Granata scatenati: Ricci e Seck i colpi Toro! Matteo, regalaci un sogno”.