Prima Pagina, Tuttosport: “Vlahovic-Juve, parlo io! Barella, Inter 2026″

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport

Apre così l'edizione odierna di “Tuttosport”, oggi in edicola. "Intervista esclusiva a Giancarlo Antognoni: "Io dissi no ai bianconeri, ma i tempi sono cambiati, ora i giocatori sono proprietari di se stessi". "Entusiasmo Toro". "Mancini, la polizza Italia per Qatar 2022". "Barella, Inter 2026".