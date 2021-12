Prima Pagina, Tuttosport: “Vlahovic, che intrigo fra Juve e Arsenal!”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Vlahovic, che intrigo fra Juve e Arsenal!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “La Fiorentina vorrebbe cedere il bomber all’estero, ma il serbo non è attratto dalla prospettiva inglese e strizza l’occhio al club bianconero. Intanto Allegri lunga sul tandem Morata-Dybala per fare il pieno nelle prossime quattro partite. ‘Arriviamo!’ Il Napoli frena, Milan e Inter si avvicinano. La squadra di Spalletti si fa rimontare dal Sassuolo, ne approfittano le milanesi: Pioli dà un triplo dispiacere a Sheva con il gol di Ibra e la doppietta di Messias, mentre i nerazzurri dominano lo Spezia con Gagliardini e Lautaro. Domani 115 anni: Toro, fatti un regalo. Mihajlovic stende Mou, è un Bologna da Europa”.