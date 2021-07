Prima Pagina, Tuttosport: “Via libera. Locatelli sempre più vicino alla Juve”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di "Tuttosport"

"Via libera". Apre così la prima pagina di "Tuttosport", oggi in edicola. Locatelli sempre più vicino alla Juve, accordo fra Dragusin e il Sassuolo che va in pressing sul Lugano per il sostituto naturale nel ruolo del campione d'Europa: Lovric. Vialli tocca il cuore. Milan-Kessie, che braccio di ferro! Maldini detta l'aut aut a Franck che chiede 6 milioni netti a stagione. Toro, idea Amrabat. Nel 4-3-3 di Italiano il viola non trova spazio e il richiamo del croato è molto forte".