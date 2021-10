Prima Pagina, Tuttosport: “Vale tutto! Inter, il Sassuolo e poi svolti”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport

Apre così l'edizione odierna di “Tuttosport”, oggi in edicola."Toro-Juve: Juric chiede il salto di qualità per dare slancio alla stagione granata, Allegri deve risalire in classifica e non può permettersi passi falsi. 49 anni fa l'ultimo derby con le squadre a pari punti".