Prima Pagina, Tuttosport: “Urlo Dea, bufera Juventus. Inter, notte a -1”

Mediagol.it vi propone la prima pagina odierna di 'Tuttosport'

Così la prima pagina odierna di Tuttosport, disponibile da questa mattina in edicola. "Inter, notte a -1. Calhanoglu e Lautaro stendono il Venezia. I nerazzurri, dopo la qualificazione agli ottavi di Champions, si portano ad una sola lunghezza dal tandem al vertice. Inzaghi spera in un'impresa della Lazio a Napoli e attende buone notizie da San Siro. Milan-Sassuolo, fenomeno Maignan per restare al comandoContro la Roma: Toro, prova a fare tu lo special. Samp grande rimonta, l'Empoli ribalta la viola".