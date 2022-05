Prima Pagina, Tuttosport: “Tutto intorno a Vlahovic. L’addio a Mino sconvolge il calcio”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“L’addio a Mino sconvolge il calcio”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport” oggi in edicola. “Tutto intorno a Vlahovic. Oggi contro il Venezia la Juve ha bisogno dei suoi gol per blindare il quarto posto e pensare alla finale di Coppa Italia contro l’Inter dell’11 maggio. Da Milinkovic a Di Maria: i dirigenti bianconeri costruiscono la squadra per valorizzare il bomber serbo e Allegri studia un sistema che lo esalti: ‘Se nella prossima stagione non lottiamo per lo scudetto mi girano le scatole’. Pjanic spinge Yilmaz verso Juric. Toro oggi a Empoli, ma il tecnico e la società pensano anche al futuro. La missione di Cairo e Vagnati': battere la concorrenza dell’Eintracht per l’esterno turco. Genoa condannato dalla Samp. La volata: Milan e Inter, attenzione alle trappole. Real campione: Carlo V, il trionfo della serenità”.