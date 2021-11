Prima Pagina, Tuttosport: “Tutti con Sinner! Pogba, Juve puoi sognare”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Tutti con Sinner!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “ATP Finals/l’azzurro fa impazzire il Pala Alpitour. Stasera Jannik affronta Medvedev, n. 2 al mondo. Per qualificarsi deve battere il russo e sperare che Hurkacz batta Zverev. Coach Piatti: ‘Matteo gli ha telefonato, è stato carino’. Pogba: ‘Juve puoi sognare’. Raiola apre al ritorno del francese, ma l’operazione presenta costi proibitivi: ‘E di De Ligt parliamo in primavera’. Verso Inter-Napoli: Inzaghi perde anche Sanchez. Emergenza Toro: Praet stop, guaio Sanabria. Forza Kean, per la Juve e per la Nazionale. Quei 100 mila interisti per Napoli e Shakhtar. Dal successo Golden Boy è nato il Golden Player”.