Prima Pagina, Tuttosport: “Tris Juve. Locatelli, l’obiettivo è chiudere”

“Tris Juve”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Allegri aspetta Pjanic. Incontro imminente col Sassuolo per Locatelli: l’obiettivo è chiudere. Assalto a Kaio Jorge: può arrivare subito. Calhanoglu, nuova luce dell’Inter. Polemica Toro, Sirigu a Cairo: ‘Cos’ha fatto per tenermi?’. Il portiere smaschera il presidente”.