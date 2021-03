Prima Pagina, Tuttosport: “Toro! Toro! Toro! Rimonta pazzesca. Ronaldo resta”

“Toro! Toro! Toro! Rimonta pazzesca”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”. “Da 0-2 a 3-2 all’ultimo respiro: doppietta di Berardi, poi Zaza (2 gol) e Mandragora ribaltano il Sassuolo e firmano una vittoria fondamentale per il cammino dei granata verso la salvezza. ‘Ronaldo resta’. Il nostro grande sondaggio con undici agenti, big del mercato: tutti convinti che CR7 e la Juve proseguiranno insieme. Locatelli votato rinforzo indispensabile per il centrocampo bianconero”. E ancora: “Milan, Ibra vede rosso. Lazio con dignità ma l’Italia non c’è più. Inter Covid, ansia focolaio”.