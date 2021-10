Prima Pagina, Tuttosport: “Tchouameni, duello Juve-Real. Milan, arriva Mirante”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di "Tuttosport"

“Tchouameni, duello Juve-Real”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”. oggi in edicola. “Asta europea per il francese. Dopo Chelsea e Liverpool, sul mediano del Monaco che piace ad Allegri piombano anche i madrileni. I bianconeri faranno un tentativo a gennaio per anticipare tutti. In 20 mila per Juve-Chelsea Women! Stadium, stasera supersfida di Champions League. Montemurro: Sarà fantastico. Il Milan perde Maignan. Arriva Mirante. Il francese oggi sarà operato al polso. I rossoneri vanno sul portiere svincolato dalla Roma. Imprenditore: ‘Salvo io la storia del Fila’. Eriksen, l’Italia coccola Chris. Viaggio nella nuova vita del campione che entro fine anno avrà notizie sul suo futuro da calciatore”.