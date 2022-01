Prima Pagina, Tuttosport: “Super Inter, Juve a testa alta. Bremer, no a 30 milioni”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Super Inter, Juve a testa alta”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Sanchez decide la sfida di San Siro al 121’ e regala ai nerazzurri il primo trofeo stagionale. Muriel-Maehle: avanti, Dea! 2-0 al Venezia. L’Atalanta nei quarti affronterà la vincente di Napoli-Fiorentina. Milan con i big. Sheva, è finita. Alle 21 contro il Genoa. Pioli: niente turnover. Comunque vada, i rossoblu cambieranno: Labbadia in pole. Bremer, no a 30 milioni. Offerta Newcastle. Ora il rinnovo col Toro. Preso Fares. Covid: nuovo caso, squadra in bolla”.