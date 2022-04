Prima Pagina, Tuttosport: “Sprint Scudetto alla milanese. Plusvalenze, tutti assolti”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

"Sprint Scudetto alla milanese". Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. "Champions in 10 punti, ore 18:30 la Juve sfida il Bologna alla Stadium per consolidare il quarto posto. Toro, Juric si riprende il Gallo. Plusvalenze, tutti assolti! A Cagliari, Genova e Firenze in palio punti per la salvezza".