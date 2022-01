Prima Pagina, Tuttosport: “Special Juve! Dramma Chiesa. Inter, 8ª meraviglia“

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Special Juve!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Pazzesca rimonta sulla Roma: da 3-1 a 3-4 con Szczesny che evita il pareggio della squadra di Mou parando un rigore a Pellegrini. Importantissima vittoria in chiave Champions firmata da Dybala, Locatelli, Kulusevski e De Sciglio. Dramma Chiesa: ginocchio ko. Sempre più avvincente la lotta scudetto. Vetta a -1: Ibra+Theo, TurboMilan. Show a Venezia, capitan Hernandez: ‘Rinnovo vicino’. Il Napoli c’è, Atalanta 6 spietata. Goleada a Udine fra le polemiche. Magia di Petagna: Samp piegata. Inter, 8ª meraviglia. Inzaghi comincia il 2022 allungando la serie di vittorie. Lazio stesa con i difensori: in gol Bastoni e Skriniar. Che settimana: mercoledì la Juve in Supercoppa, domenica l’Atalanta. Oggi la Viola. Emergenza Toro: Juric l’antivirus. Assenze e pochi allenamenti. Il tecnico scuote il gruppo: più forti di tutto. Tonfo Genoa, ciao Sheva”.