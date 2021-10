Prima Pagina, Tuttosport: “Spareggio d’Italia. Bennacer-Ibra, sollievo Milan”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Spareggio d’Italia”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”. oggi in edicola. “Stasera Inter-Juve, sfida fondamentale per scegliere la squadra che resterà in scia a Napoli e Milan. Allegri: ‘Loro favoriti’. Inzaghi: ‘Per noi è la partita della svolta’. Bennacer-Ibra, sollievo Milan. Dallo 0-2 con Soumaoro espulso al 2-2, poi il rosso anche a Soriano: nel finale i gol che valgono il primato. Roma-Napoli, Mou al veleno. Toro: Juric e i tifosi insieme per convincere Belotti”.