Prima Pagina, Tuttosport: “Sos Juve. Inter, no al taglio stipendi. Gigio, Champions per restare”

“Sos Juve”

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”. “Gravina: no alla Superlega o fuori dalla A. Pirlo resta fino alla fine della stagione. In caso di Europa League, addio a 80 milioni. Inter, no al taglio di due stipendio. La squadra respinge la proposta di Zhang, ora si pensa a una dilazione. Toro, Nicola emergenza difesa. Milan: ok Gigio, Champions per restare. Rinnovo più vicino con i rossoneri qualificati. Il Napoli stasera per lo sprint 4º posto. Salerno, festA! Lotito ora vende. Brava Maria! Gran debutto in Serie B”. Infine, in taglio alto le dichiarazioni rilasciate da Lewandowski: “Che bello segnare più di CR7. La Scarpa d’Oro è un orgoglio. Inter, scudetto meritato”.