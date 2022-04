Prima Pagina, Tuttosport: “Solo Pep e Carletto vincono più di Max. Tornado Inter”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Solo Pep e Carletto vincono più di Max”. Apre così la prima pagina del “Tuttosport”, oggi in edicola. “Uno studio sui top club europei fa discutere i tifosi: Allegri è il terzo allenatore per percentuale di vittorie, alle spalle di Guardiola e Ancelotti. Domani Sassuolo-Juve con la sfida fra il quasi interista Scamacca e Vlahovic. Tacconi lotta per la vita. L’Atalanta affossa il Venezia: respiro Samp. Tornado Inter, veleno Milan. Dumfries, Brozovic e Lautaro schiantano la Roma e Mourinho che dice: ‘Ora per lo scudetto tifo nerazzurro’. Ma Pioli attacca Inzaghi sugli arbitri. Toro: Lukic e Juric da urlo. Prima doppietta del serbo, Spezia ko. Vittoria in casa dopo 103 giorni. Per il tecnico i cori dei tifosi e gli elogi di Cairo”.