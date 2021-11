Prima Pagina, Tuttosport: “Scatenati! Alvarez per la Juve, Onana per l’Inter”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Scatenati!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”. oggi in edicola. “Il campionato è fermo, il mercato mai. Alvarez per la Juve, Ortega per il Toro. Pioli 2024, Onana per l’Inter. Sheva: ‘Rinforzi’. Al Bambino Gesù: ‘Saremo Mondiali per voi!’. Emozionante visita degli azzurri all’ospedale dei bimbi. Domani a Roma c’è la Svizzera. Graziani consiglia: ‘Mancini, scegli Belotti’. Lo stop alla doppia utenza, il Ministro convoca Dazn. I vertici dell’azienda martedì da Giorgetti: ‘Per fare chiarezza a tutela dei consumatori’. Tutti pazzi per le Finals. Che entusiasmo a Torino per l’evento ATP. Inchiesta: qui Como, ricchissimi e saggi. I proprietari indonesiani sono all’86º posto tra gli uomini più facoltosi al mondo. Genoa, il bel gesto di Sheva”.