Prima Pagina, Tuttosport: “Ronaldo tra Max e lo sceicco. La Juve o il Psg”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di "Tuttosport"

“Ronaldo tra Max e lo sceicco”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “La Juve o il Psg di Al-Khelaifi: giorni decisivi per il futuro di CR7, dal quale dipendono le mosse di mercato del club bianconero. Si riducono al minimo le possibilità che Cristiano ritorni al Manchester United. Francia fuori! Spagna salva. ‘Capolavoro Italia’. Pessina esalta la Nazionale: ‘Bella come un’opera di Van Gogh. Lukaku? Il numero 9 più forte al mondo, ma lo conosciamo bene’. Sulla sua Atalanta: ‘Dobbiamo alzare l’asticella, è ora di pensare allo scudetto’. Toro: Berisha è fatta! Una voce: torna Ljajic”.