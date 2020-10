Prima Pagina, Tuttosport: “Ronaldo, ora gioco io! Inter, assalto alla vetta senza Lukaku”

“Ronaldo, ora gioco io!”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, oggi in edicola. “Tampone negativo, CR7 pronto a riaccendere la Juve. Senza di lui i passi falsi con Crotone, Verona e Barcellona. Domani contro lo Spezia rientrerà anche Chiellini”. In taglio alto, spazio all’intervista ad Ansu Fati: “Sogno il golden boy”. E ancora: “Atalanta a Crotone con Muriel”. In basso: “Inter, assalto alla vetta senza Lukaku. Cairo positivo, è in ospedale: Toro in ansia”.