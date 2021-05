Prima Pagina, Tuttosport: “Roma, daje Mou! Marotta sveglia la Juve. Toro Belotti ai tifosi…”

“Roma, daje Mou!”

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”. “Clamorosa scelta dei Friedkin: Mourinho sostituirà Fonseca a campionato finito. Triennale da 7 milioni a stagione. Tifosi in delirio”. E ancora: “Cottarelli esclusivo: ‘Azionariato popolare per l’Inter’. Champions, gioia Pep. Mahrez show, City in finale. 2-0 al Psg: la prima volta dell‘altra Manchester. Stasera Chelsea-Real. Toro Belotti: ‘Dove volete che vada?’. Empoli e Dionisi, un capolavoro. Promozione con 2 turni d’anticipo, grazie a un tecnico che piace alle big”. Infine, in taglio alto: “Marotta sveglia la Juve: ‘Saremo noi, da campioni d’Italia, a decidere il destino dei bianconeri’. Ieri Pirlo ha pungolato il gruppo invitando i giocatori a determinare da soli il futuro della squadra in Champions League”.