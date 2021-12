Prima Pagina, Tuttosport: “Regali Juve. Atalanta-Villarreal si gioca oggi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Regali Juve”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “L’attaccante decide il match con il Malmoe, i russi pareggiano in pieno recupero con il Chelsea: i bianconeri finiscono il girone al primo posto e nel sorteggio di lunedì eviteranno gran parte delle big. Atalanta-Villarreal si gioca oggi. L’abbonante nevicata ha imposto il rinvio. Marino, dg della Dea: ‘Non c’erano le condizioni per garantire l’incolumità dei calciatori’. Toro: la svolta che non arriva. Cairo, Juric ora ha bisogno di te. Dal mercato alle strutture, dallo scouting all’organizzazione: il presidente è al bivio. Napoli, Lazio, Roma: missione ottavi. Con Leicester, Galatasaray e Cska Sofia servono i 3 punti per provare a evitare gli spareggi”.