Prima Pagina, Tuttosport: “Raspadori e Molina, la Juve accelera. Zaniolo stellare”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Raspadori e Molina: la Juve accelera”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Dopo Pasqua vertice con il Sassuolo per il giovane attaccante azzurro, mentre ci sono già stati nuovi contatti con l’Udinese per l’argentino. Dea, su la testa! Zaniolo stellare. Atalanta fuori dall’Europa: a Bergamo vince il Lipsia, ma la squadra di Gasp riceve un’autentica ovazione dai tifosi. Ci resta la Roma in Conference: 4-0 al Bodo con tripletta show di Nicolò. Semifinale contro il Leicester. Inter e Milan, lo scudetto si cucina alla ligure. Lentini: ‘Toro, torna Real!’. Domani per Max c’è il Bologna”.