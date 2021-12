Prima Pagina, Tuttosport: “Ramsey costa più di Ronaldo”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna di "Tuttosport"

“Costa più di Ronaldo”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Ramsey, che sta bloccando il mercato della Juve, nel 2021 ha giocato in bianconero soltanto 840 minuti, guadagnando 8928 euro ogni sessanta secondi. CR7 con il suo maxi contratto ha invece incassato 7921 euro al minuto. Inter: Dzeko, i record che non ti aspetti. Solo CR7 meglio di Edin fra i bomber over 35: per ora, derby vinto con Ibra. Covid: capienza stadi ridotta al 50%. La misura del consiglio dei ministri contro l’aumento dei contagi. Palazzetti al 35%. Tiribocchi: ‘Frattesi con Boga. Mi piacerebbe vedere la mezzala nella Dea. Scudetto? Gasp può provarci’. Pobega: il Milan chiede 40 milioni! Il Toro studia il modo di trattenere il centrocampista, i rossoneri fissano il prezzo. Cifra fuori mercato per impostare una trattativa: si cercano nuove vie. Per i granata ripresa degli allenamenti con altri due positivi”.