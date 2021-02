Prima Pagina, Tuttosport: “Rabbia Juve, rigore negato. Belotti, 3.5 milioni e niente clausola”

“Rabbia Juve. Rigore negato, vince il Porto 2-1”.

Titola così la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”, che punta i riflettori sulla sfida di Champions League andata in scena ieri sera a Oporto. “Pessima gara dei bianconeri che pagano gli errori di Bentancur e della difesa, ma il gol di Chiesa li tiene ancora in corsa. All’ultimo secondo l’arbitro nega un penalty clamoroso a Ronaldo. Il 9 marzo a Torino sarà durissima”. E ancora: “Europa League: Milan, esame anti crisi. A Belgrado la sfida a Stankovic con vista derby. La Roma a Braga. Dzeko c’è ma senza fascia. Il capitano sarà Cristante. Fonseca torna a casa. Napoli senza paura. Positano: ‘Tutti con Gattuso’. Ringhio: ‘A Granada con 6 Primavera, ma niente alibi’”. Infine, in taglio basso: “Toro, Belotti: 3,5 milioni e niente clausola. Ecco le condizioni necessarie per tentare di convincere il Gallo a prolungare il contratto. Vediamo gli scenari possibili se il bomber non rinnova”.