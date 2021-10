Prima Pagina, Tuttosport: “Potere Juve! Belotti, clamoroso! Via dal Toro”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Potere Juve!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”. oggi in edicola. “Prova di forza a San Pietroburgo: piegato lo Zenit nel finale. Con un grande stacco aereo di Kulusevski, i bianconeri vincono la terza partita su tre del girone di qualificazione. Ora basta un pareggio tra due settimane con i russi per centrare gli ottavi. Dea, che peccato! CR7 non perdona. Una grande Atalanta va sul 2-0 nei primi 45’ poi subisce la rimonta United e Ronaldo la castiga. Lazio, Napoli e Roma: a voi! Sarri e Spalletti obbligati a vincere, Mou in casa del Bodo senza Zaniolo. Belotti, clamoroso! Via dal Toro. Il Gallo non rinnova, la società proverà a cederlo a gennaio”.