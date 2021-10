Prima Pagina, Tuttosport: ““Pogba, ma dici sul serio? Gallo, il Milan nella testa”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport

Apre così l'edizione odierna di “Tuttosport”, oggi in edicola. "Parlo sempre con Cuadrado e Dybala. Ora sono a Manchester, ho ancora un anno di contratto, poi vediamo. Voglio finire bene lì, poi vediamo cosa succede. qui a Torino però sto bene". "Ora basta! Locatelli: 'Dobbiamo esporci contro il razzismo, sinora non si è fatto nulla. Siamo stufi di questa follia'". "Insulti a Koulibaly, preso il colpevole! Daspo di 5 anni. Brava Fiorentina: 'Non entrerà mai più al Franchi'". "Gallo, il Milan nella testa".