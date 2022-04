Prima Pagina, Tuttosport: “Pogba, Juventus ti aspetto. Dybala con Lautaro!”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport" oggi in edicola

"Pogba, Juve ti aspetto". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport". "Offerta del Psg al francese in scadenza con lo United, ma il Polpo vorrebbe tornare a Torino e ha fatto sapere che preferisce attendere le mosse dei bianconeri. Champions, Liverpool e City ok, stasera Chelsea-Real e Villareal-Bayern. Singo, Cairo dice no a Conte. Scudetto, Pioli: si vince all'ultima. Dybala con Lautaro! Piano Inter, affiancare Martinez alla Joya".