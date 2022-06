Prima Pagina, Tuttosport: “Pogba conto alla rovescia! Di Maria, gol per la Juve”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Pogba conto alla rovescia!“. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Il francese e il Manchester United annunciano ufficialmente il divorzio: per il trasferimento alla Juve mancano pochi dettagli. I tifosi fremono: ormai soltanto una clamorosa retromarcia può far saltare il ritorno a Torino. Di Maria, gol per la Juve. Lezione dell'Argentina all'Italia nella Finalissima di Wembley. Apre Lautaro, chiude Dybala. A segno anche il Fideo, a un passo dai bianconeri: Cherubini a Londra per chiudere. Joao Pedro, il Toro offre 7 milioni. C'è anche Dovbyk nel miracolo Ucraina. Il Chelsea spinge Lukaku al Bayern. Cardinale: «Milan, io vincente come te»”.