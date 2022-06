Prima Pagina, Tuttosport: “Pogba ‘arrivo’. W l’Italia di Gnonto”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“W l’Italia di Gnonto“. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Il diciottenne dello Zurigo debutta con l'assist a Pellegrini e tanta voglia: 1-1 con la Germania nel primo match di Nations League. Mancini, dopo Frattesi, fa esordire anche Dimarco, Pobega, Ricci e Cancellieri. Pogba ‘arrivo’. Il polpo chiama la sua Torino: numerosi i contatti con gli amici in città per preannunciare il suo ritorno alla Juve. Di Maria, Koulibaly e il sogno Gabriel Jesus per completare il mercato bianconero. Toro: Laurienté oltre a Solomon. Scatto per Il talento francese: Vagnati va a caccia di 3 jolly offensivi. Inter: Bastoni via? I tifosi furibondi. Conte lo aspetta a Londra. Il popolo nerazzurro chiede a Suning di lasciare”.