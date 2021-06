Prima Pagina, Tuttosport: “Pjanic chiama Allegri. Inter, virata a sinistra con Kostic”

“Pjanic chiama Allegri”.

Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Il bosniaco, deluso dall’esperienza al Barcellona, ha contattato il tecnico chiedendogli di farlo tornare alla Juve. Max è favorevole all’ipotesi, ma bisognerà trovare la formula giusta per l’operazione: possibile il rientro in prestito. Under, che beffa! Nei quarti degli Europei, azzurrini irriducibili e sfortunati contro il Portogallo. Grande rimonta nei tempi regolamentari, poi nei supplementari, in 10 per l’espulsione di Lovato, il 3-5 finale. Juric ha fretta. Cairo, che fai? Inter, virata a sinistra con Kostic. Empoli, Dionisi fa gola a tanti”.