Prima Pagina, Tuttosport: “Pirlo, ti serve un Pirlo. Milan-Inter, derby per Mauro”

“Pirlo, ti serve un Pirlo”.

Titola così la prima pagina dell’edizione odierna del “Tuttosport”, che punta i riflettori in casa Juventus. “La Juve e il tabù punizioni. I bianconeri non sanno più segnare su calcio da fermo: nessun gol nelle ultime 42 partite. Ci vorrebbe un maestro come l’attuale tecnico”. In taglio alto: “Derby per Mauro. Una nuova infezione fatale a Bellugi, che aveva subito l’amputazione delle gambe per il Covid. Milan-Inter oggi si gioca anche nel suo nome. Ibra-Lukaku atto III: il duello vale il primato”. E ancora: “Riecco il Toro! Nicola: svolta in tre mosse. Ha costruito un gruppo d’acciaio e ridato solidità alla difesa: adesso si corre di più e meglio. La Lazio è 3ª. Gasp-Gattuso, altro round”.