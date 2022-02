Prima Pagina, Tuttosport: “Peccato! Vlahovic come Ibra. Gallo, fai come Sofia”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Peccato!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport” oggi in edicola. “Champions: all’Inter non basta una grande partita contro i Reds. Calhanoglu centra la traversa nel primo tempo, ma nella ripresa il Liverpool castiga i nerazzurri con Firmino e Salah. Grinta Salisburgo: 1-1 con il Bayern. ‘Vlahovic come Ibra. Gallo fai come Sofia’. Capello: ‘Dusan ricorda il mio Zlatan bianconero, con Dybala e Morata il tridente è super. Forza Belotti: si rimbocchi le maniche e tiri fuori la grinta come Goggia ai giochi’. Dentro il derby: Allegri e il culto di Radice. Juric punta su Brekalo e Singo. Arianna, 11 e lode. Che sfide in Europa League! Attento, Napoli: trappola Barça. Gasp: c’è Muriel per l’Olympiacos. Lazio nel Porto senza Immobile”.