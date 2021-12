Prima Pagina, Tuttosport: “Peccato, Milan. Notte da Joya! Notte da Dea!”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Peccato, Milan”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Inter ko col Real e 2ª. Rossoneri, addio Europa. Notte da Joya! Notte da Dea! C’è il Malmoe: Allegri punta su Dybala aspettando buone notizie da Zenit-Chelsea per la conquista del 1º posto nel girone. Gasp: ‘Atalanta, battiamo il Villarreal per Bergamo e per entrare negli ottavi’. Golden Boy -5: ‘Giusto premiare Lewa’. Rummenigge elogia Tuttosport e avverte: ‘Chiellini alla Juve può fare come me al Bayern’. Mercato Toro, Joao Pedro ritorno di fiamma. Mazzarri vuole Izzo e Rincon per gennaio: i granata chiedono il capitano del Cagliari. Mondiali, Rossi: Italia, ce la farai”.