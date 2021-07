Prima Pagina, Tuttosport: “Pazzi di voi! Brexit? No, Kane!“

Mediagol.it vi propone la prima pagina di "Tuttosport"

“Brexit? No, Kane!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Danimarca ko ai supplementari, Inghilterra in finale. Pazzi di voi! Giorni magici per lo sport italiano: ascolti straordinari per la Nazionale di Mancini che va all’assalto di Euro 2020. Da Chiesa a CR7 è un EuroJuve. Con quelli di Morata e Ramsey sono 11 i gol bianconeri: record. Simone Inzaghi: ‘Eriksen, ti aspetto’. La legge di Juric: non corri? Vai a casa!”.