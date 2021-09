Mediagol.it vi propone la prima pagina di 'Tuttosport'

Apre così l'edizione odierna de Tuttosport. "Italia-Lituania a Reggio Emilia per le qualificazioni mondiali, Mancini chiamato a risolvere l'involuzione dell'attacco per tornare alla vittoria. Under 21: Colombo stende il Montenegro. Osimhen accende Napoli-Juve. Ceferin riabilita l'Inter. Juric, sorpresa Sanabria".