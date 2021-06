Prima Pagina, Tuttosport: “Occhio all’Austria! Locatelli, sette giorni per la Juve”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di "Tuttosport"

Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Aspettando gli ottavi riesplode il mercato. Sette giorni per la Juve. Calhanoglu, cose turche. Il prezzo 34 milioni. I bianconeri giocano la carta Dragusin per prendere Locatelli. Blitz vincente dell’Inter per il rossonero svincolato: oggi visite mediche. Ieri Gigio le ha fatte per il Psg. Cairo ha fissato la quotazione per cedere il Gallo”.