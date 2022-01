Prima Pagina, Tuttosport: “Obbligo di Champions. Zhang, spinta scudetto. Pioli…”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Obbligo di Champions”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Roma-Juve: Allegri parla chiaramente di una squadra in ricostruzione, ma qualsiasi progetto di rilancio passa doverosamente da un piazzamento nelle prime 4. Trionfo delle ragazze in Supercoppa: Milan battuto 2-1. Derby a distanza. Zhang, spinta scudetto. Pioli scatena Ibra e Leao. Il presidente dell’Inter in ritiro con la squadra: stasera trappola Lazio. Milan a Venezia per il sorpasso. Toro-Fiorentina domani, poi stadi per 5.000. Emergenza Covid: assemblea di Lega straordinaria e nuove misure. Udinese-Atalanta e Verona-Salernitana confermate per oggi, Cagliari-Bologna spostata a martedì. Dal 15 gennaio al 5 febbraio capienza ridotta”.