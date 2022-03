Prima Pagina, Tuttosport: “Non si ferma! Grazie Kalulu! Toro contro Toro”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Non si ferma!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “La Juve vince anche in casa della Samp. Autorete di Yoshida, doppietta di Morata e un rigore parato da Szczesny: i bianconeri allungano la striscia e collezionano la 15a partita senza sconfitte. Mercoledì il Villarreal. Grazie Kalulu! Il Milan piega anche l’Empoli con una rete del difensore francese, allunga su Inter e Napoli in attesa delle loro sfide di oggi e mantiene inalterato il vantaggio sulla Juve. Toro contro Toro. Al Grande Torino arriva l’Inter dello scatenato Lautaro. Juric, fiducia a Belotti. Dea e Napoli per ripartire. Ronaldo da record stende Conte”.